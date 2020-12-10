ЦСКА София — Рома (10.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Рома» — «ЦСКА София» 0:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА София» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Рома»).
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