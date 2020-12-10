Брага — Заря (10.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 23:00 в группе G Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Заря» — «Брага» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брага» — «Заря». Коэффициент ставки — 5.65.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Брага»).

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