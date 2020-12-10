Байер — Славия П (10.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Славия П» — «Байер» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Славия П». Коэффициент ставки — 1.64.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Байер»).
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