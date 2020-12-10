Байер — Славия П (10.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 20:55 в группе C Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Славия П» — «Байер» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Славия П». Коэффициент ставки — 1.64.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Байер»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Байер» — «Славия П».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0