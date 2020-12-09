Зальцбург — Атлетико прямая трансляция 09.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Зальцбург» 3:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зальцбург» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.68.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Атлетико»).
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