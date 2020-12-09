Престон Норт Энд — Мидлсбро прямая трансляция 09.12.2020, смотреть онлайн

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Престон Норт Энд» занимает 12 место с 16 очками, «Мидлсбро» — 9 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Престон Норт Энд» — «Мидлсбро» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Престон Норт Энд»).

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