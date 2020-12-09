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    Престон Норт Энд — Мидлсбро прямая трансляция 09.12.2020, смотреть онлайн

    Престон Норт Энд — Мидлсбро: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Мидлсбро
    В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Престон Норт Энд» — «Мидлсбро».

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    В турнирной таблице «Престон Норт Энд» занимает 12 место с 16 очками, «Мидлсбро» — 9 место с 18 очками.

    Последний матч между собой: «Престон Норт Энд» — «Мидлсбро» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Престон Норт Энд»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Престон Норт Энд» — «Мидлсбро».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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