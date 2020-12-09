ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» сокрушил «Барселону»Роналду уложил на лопатки Месси
  • 20:11
    • Жота, Ориги и Салах сыграют в атаке «Ливерпуля» против «Мидтьюлланна»
  • 19:52
    • «Аякс» и «Аталанта» огласили составы
  • 16:51
    • Красная карточка тренера «Истанбула» заморожена
  • 16:24
    • Журналист: Вебо назвал румынских судей цыганами
  • 16:04
    • «Спартак» проведет два зимних сбора в Дубае
    Все новости спорта

    Олимпиакос — Порту (09.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

    Олимпиакос — Порту: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Лига чемпионов Олимпиакос Порту Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 23:00 в группе C Лиги чемпионов начнётся матч «Олимпиакос» — «Порту».

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    В турнирной таблице «Олимпиакос» занимает 3 место с 3 очками, «Порту» — 2 место с 10 очками.

    Последний матч между собой: «Порту» — «Олимпиакос» 2:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Олимпиакос» — «Порту». Коэффициент ставки — 2.07.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Олимпиакос» — «Порту» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Олимпиакос» и «Порту», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Избежит ли «Локомотив» разгрома в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Будет ли открытой игра на «Джузеппе Меацца»?
  • «Интер» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Реал» и «Боруссия» проведут «низовой» матч?
  • «Реал» Мадрид — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бавария — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аякс — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  5.65
  • Прогноз на матч Брага — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Риека — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100
  • € бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры