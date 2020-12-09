Олимпиакос — Порту (09.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 23:00 в группе C Лиги чемпионов начнётся матч

В турнирной таблице «Олимпиакос» занимает 3 место с 3 очками, «Порту» — 2 место с 10 очками.

Последний матч между собой: «Порту» — «Олимпиакос» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Олимпиакос» — «Порту». Коэффициент ставки — 2.07.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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