Норвич Сити — Ноттингем Форест прямая трансляция 09.12.2020, смотреть онлайн

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Норвич Сити» занимает 1 место с 24 очками, «Ноттингем Форест» — 20 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Ноттингем Форест» 3:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвич Сити» — «Ноттингем Форест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Норвич Сити»).

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