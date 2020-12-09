Мидтьюлланн — Ливерпуль прямая трансляция 09.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн» 2:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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