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    «Ювентус» разгромил «Барселону» на «Камп Ноу»

    «Барселона» — «Ювентус»: счет 0:3, обзор голов

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    В заключительно туре групповой стадии Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде обыграл «Барселону» со счетом 3:0.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    После первого тайма «бьянконери» вели в счете 2:0. Счет открыл Криштиану Роналду с пенальти. Второй мяч оформил Вестон Маккенни.

    Во втором тайме Роналду оформил дубль, снова поразив ворота соперника ударом с пенальти. На 75 минуте еще один голов туринцев отменили из-за оффсайда.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Барселона — Ювентус 0:3
    Голы: 0:1 Криштиану Роналду (пенальти) (13'), 0:2 Уэстон Маккенни (20'), 0:3 Криштиану Роналду (пенальти) (52') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест, Рональд Араухо (Oscar Mingueza, 82'), Клеман Лангле (Самуэль Юмтити, 55'), Жорди Альба (Хуниор Фирпо, 55'), Миралем Пьянич, Лионель Месси, Pedri (Рики Пуч, 66'), Франсиску Тринкан (Мартин Брайтвайт, 46'), Френки де Йонг, Антуан Гризманн Ювентус: Джанлуиджи Буффон, Маттейс де Лигт, Данило, Леонардо Бонуччи, Артур (Родриго Бентанкур, 71'), Аарон Рэмси (Адриен Рабьо, 71'), Алекс Сандро, Уэстон Маккенни, Хуан Куадрадо (Федерико Бернардески, 85'), Криштиану Роналду (Федерико Кьеза, 90'), Альваро Мората (Пауло Дибала, 85') Предупреждения: Жорди Альба (27'), Аарон Рэмси (29'), Клеман Лангле (31'), Альваро Мората (54'), Самуэль Юмтити (60'), Данило (69'), Хуниор Фирпо (78')

    «Ювентус» обходит «Барселону» в турнирной таблице группы G, при этом обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов. 0

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