Интер — Шахтёр Д прямая трансляция 09.12.2020, смотреть онлайн

В 23:00 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч

В турнирной таблице «Интер» занимает 4 место с 5 очками, «Шахтёр Д» — 2 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Интер» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.68.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Интер»).

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