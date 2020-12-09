Хатайспор — Эрзурумспор прямая трансляция 09.12.2020, смотреть онлайн

В 19:30 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Хатайспор» — «Эрзурумспор» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Эрзурумспор»).

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