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    Евсеев: Очень хочу, чтобы «Локомотив» смог прыгнуть выше головы

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    Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

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    «Для наших клубов заканчивается сезон в Лиге чемпионов. Очень хочу, чтобы "Локомотив" смог прыгнуть выше головы и увезти из Мюнхена достойный результат.

    Сделать то, что сделал "Краснодар". Мы радовались, что у России впервые три клуба в Лиге чемпионов, и именно "Краснодар" сделал результаты этого сезона более приемлемыми.

    Никто из клубов ранее не сталкивался с коронавирусом. Пандемия заставила нас смотреть на многое по-иному: подготовка к сезону, реакция, когда у тебя внезапно выпадают основные игроки, внешне совершенно здоровые.

    "Краснодар" получил такой опыт в полном объеме. Из-за проблем с составом против "Севильи" играли ребята из "Краснодара-2".

    И критика в адрес клуба была в тот период необоснованной. С "Ренном" и "Челси" состав был уже знакомым, удалось набрать очки и выйти в Лигу Европы.

    В пользу "Краснодара" сыграл и дебют. Новичку прощается многое, несмотря на критику команда не боялась за результат, не боялась играть с сильными клубами в своей группе.

    Клуб хотел попасть в Лигу Чемпионов и показать себя, ему это удалось. Краснодар простился с турниром красиво.

    Жду, что "Локомотив" тоже может сделать этот вечер позитивным», — написал Евсеев в Instagram. 0

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