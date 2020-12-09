Евсеев: Очень хочу, чтобы «Локомотив» смог прыгнуть выше головы

Бывший защитник «Локомотива»поделился ожиданиями от матча св 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Для наших клубов заканчивается сезон в Лиге чемпионов. Очень хочу, чтобы "Локомотив" смог прыгнуть выше головы и увезти из Мюнхена достойный результат.

Сделать то, что сделал "Краснодар". Мы радовались, что у России впервые три клуба в Лиге чемпионов, и именно "Краснодар" сделал результаты этого сезона более приемлемыми.

Никто из клубов ранее не сталкивался с коронавирусом. Пандемия заставила нас смотреть на многое по-иному: подготовка к сезону, реакция, когда у тебя внезапно выпадают основные игроки, внешне совершенно здоровые.

"Краснодар" получил такой опыт в полном объеме. Из-за проблем с составом против "Севильи" играли ребята из "Краснодара-2".

И критика в адрес клуба была в тот период необоснованной. С "Ренном" и "Челси" состав был уже знакомым, удалось набрать очки и выйти в Лигу Европы.

В пользу "Краснодара" сыграл и дебют. Новичку прощается многое, несмотря на критику команда не боялась за результат, не боялась играть с сильными клубами в своей группе.

Клуб хотел попасть в Лигу Чемпионов и показать себя, ему это удалось. Краснодар простился с турниром красиво.

Жду, что "Локомотив" тоже может сделать этот вечер позитивным», — написал Евсеев в Instagram. 0