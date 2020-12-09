Червиченко об увольнении Газизова: Получить такие деньги за 153 дня работы — это профессионализм

Бывший владелец «Спартака»прокомментировал увольнениес поста генерального директора красно-белых.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» выплатит Газизову внушительную сумму компенсации за досрочное расторжение контракта. По некоторым данным, функционер получит 400 миллионов рублей.

«Шамиль просто красавец! Получить такие деньги, отработав 153 дня, — это большой профессионализм. Если встанет вопрос о директорстве, любой нормальный клуб должен приглашать его. Как менеджеру, ему можно просто поаплодировать.

Эта отставка абсурдная, Газизов не оставил никакого негативного шлейфа. Думаю, у нормальных людей все симпатии на стороне Шамиля.

Не знаю, кто нужен "Спартаку" на эту должность. На мой взгляд, Попов неплохо подставился, потому что увольнение Газизова теперь будут связывать только с ним. Если мы вспомним, за ним уже есть не очень красивая ситуация, когда он постукивал начальству на своих коллег.

А теперь еще и подсидел Газизова — создал конфликт, после которого тот ушел, оставив команду на первом месте. Если "Спартак" теперь не финиширует первым, все здравые люди адресуют обвинения Попову.

Я примерно представляю, сколько они заплатили сейчас Газизову. Следующему директору будут пытаться впихнуть какой-нибудь другой вариант контракта. А любой неглупый человек не согласится ни на какой, кроме того, который был у Шамиля. Может быть, найдут кого-нибудь, но среди профессиональных людей это будет сложно сделать.

Плюс с приглашением Попова и наделением его полномочиями должность генерального директора становится больше зицпредседательской. Потому что основной трансферный и футбольный процесс берет на себя Попов — чем тогда гендиректор будет заниматься?

Не секрет, что всякие рекламные и прочие вещи и так идут на автомате из одной компании практически, привлеченных денег мало.

Конечно, найдется человек, который захочет попасть на эту должность. Однако быть ответственным за все, а решать при этом мало уважающие себя люди вряд ли захотят», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс». 0