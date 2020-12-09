Брентфорд — Дерби Каунти (09.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Брентфорд» занимает 11 место с 17 очками, «Дерби Каунти» — 24 место с 6 очками.
Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Дерби Каунти» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Брентфорд»).
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