Бавария — Локомотив прямая трансляция 09.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Локомотив» — «Бавария» 1:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.34.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Бавария»).
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