Барнсли — Уиком Уондерерс прямая трансляция 09.12.2020, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Барнсли» занимает 13 место с 16 очками, «Уиком Уондерерс» — 23 место с 8 очками.
Последний матч между собой: «Барнсли» — «Уиком Уондерерс» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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