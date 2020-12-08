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    СК выявил хищение около 180 млн рублей при строительстве стадиона «Зенита»

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    Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что СК выявил хищение около 180 миллионов рублей на поставках систем видеонаблюдения при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге.

    «Газпром арена»
    «Газпром арена»

    Отмечается, что компания, устанавливавшая на стадионе системы видеонаблюдения, привлекла в качестве субподрядчика ООО «Группа компаний "Охрана", учредителем которого является объявленный в розыск предприниматель Алексей Кобыща. Преступники заказали оборудование у немецкого производителя, а затем осуществили ряд фиктивных сделок через знакомых посредников.

    "В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже.

    'В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге', — приводит слова Бастрыкина 'Р-Спорт'.

    Напомним, стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге строили десять лет — с 2007 по 2017 год. 0

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