СК выявил хищение около 180 млн рублей при строительстве стадиона «Зенита»

Председатель следственного комитета РФрассказал, что СК выявил хищение около 180 миллионов рублей на поставках систем видеонаблюдения при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что компания, устанавливавшая на стадионе системы видеонаблюдения, привлекла в качестве субподрядчика ООО «Группа компаний "Охрана", учредителем которого является объявленный в розыск предприниматель Алексей Кобыща. Преступники заказали оборудование у немецкого производителя, а затем осуществили ряд фиктивных сделок через знакомых посредников.

"В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже.

'В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге', — приводит слова Бастрыкина 'Р-Спорт'.

Напомним, стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге строили десять лет — с 2007 по 2017 год. 0