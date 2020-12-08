«Зенит» — «Боруссия» Д: составы, прогноз, коэффициенты

Петербургскийи дортмундскаяобъявили стартовые составы на матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит»: Кержаков, Сутормин, Прохин, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Оздоев, Малком, Дриусси, Азмун.

Запасные: Лунев, Васютин, Караваев, Круговой, Ловрен, Ерохин, Мостовой, Мусаев, Шамкин, Вендер, Жирков, Дзюба.

«Боруссия» Д: Хитц, Пищек, Хуммельс, Джан, Пасслак, Шульц, Витсель, Беллингем, Ройс, Т.Азар, Брандт.

Запасные: Бюрки, Дрляча, Загаду, Рашль, Рейна, Кнауфф, Мукоко, Санчо.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Боруссии». Коэффициент на ее победу — 4.87, на успех «Зенита» — 5.50, на ничью — 4.87. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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