Зенит — Боруссия Д прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

В 20:55 в группе F Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Зенит» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 1.78.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Боруссия Д»).

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