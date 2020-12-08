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    Зенит — Боруссия Д: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

    Зенит — Боруссия Д прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

    Футбол Лига чемпионов Зенит Боруссия Д Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 20:55 в группе F Лиги чемпионов начнётся матч «Зенит» — «Боруссия Д».

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    Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Зенит» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 1.78.

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Боруссия Д»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Боруссия Д».

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