Уотфорд — Ротерхэм Юнайтед прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Уотфорд» занимает 6 место с 22 очками, «Ротерхэм Юнайтед» — 19 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Амьен» — «Сент-Этьен» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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