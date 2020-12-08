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    Тихонов: «Краснодар» не выставит резервный состав на матч с «Челси», Галицкий не хочет проигрывать

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    Бывший футболист сборной России и «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Челси» в шестом туре Лиги чемпионов.

    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов

    «Конечно, в РПЛ "Краснодар" сейчас занимает не ту позицию, на которую все рассчитывают. Они на девятом месте, а следующая игра у них с "Локомотивом", которому уступает четыре очка. И сейчас будет Лига чемпионов, где "быки" играют с "Челси". Но "Краснодар" там уже выполнил задачу, выйдя в евровесну. Сейчас уже нужно думать о том, как играть с прямым конкурентом в РПЛ.

    Я не думаю, что "Краснодар" возьмет и выставит резервный состав на "Челси". Галицкий не сделает этого, потому что это лицо нашей страны, лицо "Краснодара", и он не захочет проиграть.

    Да, "Челси" уже выполнил свою задачу и, возможно, будет играть смешанным составом, но не Краснодар», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ». 0

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