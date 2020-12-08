Суонси — Борнмут (08.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Суонси» занимает 5 место с 22 очками, «Борнмут» — 3 место с 23 очками.

Последний матч между собой: «Борнмут» — «Суонси» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Суонси» — «Борнмут». Коэффициент ставки — 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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