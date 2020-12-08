Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

В 05:30 в плей-офф MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Миннесота Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Миннесота Юнайтед»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сиэтл Саундерс» — «Миннесота Юнайтед».

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