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    Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 05:30

    Сиэтл Саундерс — Миннесота Юнайтед прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

    Футбол MLS
    В 05:30 в плей-офф MLS начнётся матч «Сиэтл Саундерс» — «Миннесота Юнайтед».

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Миннесота Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Миннесота Юнайтед»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сиэтл Саундерс» — «Миннесота Юнайтед».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

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