Ройс: «Боруссия» была полна решимости финишировать на первом месте

Нападающий «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал победу в матче шестого тура группового раунда с «Зенитом» (2:1).

«Это была тяжелая игра. В первом тайме у нас была всего пара моментов, но во втором нам пришлось создавать больше давления, потому что знали, что "Лацио" побеждает, и были полны решимости финишировать на первом месте в группе», — приводит слова Ройса официальный сайт УЕФА.

Дортмундская «Боруссия» с первого места вышла в плей-офф европейского турнира.

В параллельном матче итальянский «Лацио» играл в большинстве с 39-й минуты встречи, однако не смог удержать победный счет в игре с бельгийским «Брюгге». 0