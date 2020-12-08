РБ Лейпциг — Манчестер Юнайтед прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

В 23:00 в группе H Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг» 5:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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