Райола: Ибрагимович мог бы выиграть «Золотой мяч» восемь раз

Агентподелился мнением о своем клиенте, шведском нападающем

Слова Райолы приводит Football Italia.

«Выбирая между Криштиану Роналду, большим фанатом которого я являюсь, и Лионелем Месси, всегда выбираю португальца. Но Златан сам по себе, он с другой планеты.

Он — самый совершенный игрок в истории футбола. У него талант Месси и сила воли Роналду. Если бы обладателя "Золотого мяча" выбирала общественность, уверен, он бы получил его восемь раз», — сказал Райола.

В этом сезоне на счету 39-летнего Ибрагимовича 11 голов и 2 ассиста в 10 матчах за «Милан». 0