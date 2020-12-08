ПСЖ — Истанбул Башакшехир прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

В 23:00 в группе H Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «ПСЖ» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.72.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.