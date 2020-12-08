Пирло: Думаю, у Месси есть психологические проблемы

Главный тренер «Ювентуса»считает, что лидер «Барселоны»до сих пор не пришел в себя после летних событий.

Как известно, Месси перед началом сезона пытался покинуть «Барселону», но в итоге остался в команде.

«Ювентус» сыграет с «Барселоной» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря на «Камп Ноу».

«Месси переживает особый момент в своей жизни. Это связано не только с карьерой, летом у него были серьезные проблемы. Суть в решении, останется ли он в "Барселоне" или нет. Но во время матчей он всегда показывал свою ценность.

Думаю, у него, прежде всего, психологические проблемы, а не футбольные, но я не хочу вдаваться в подробности от этой истории, к нам это не имеет никакого отношения.

Все и так знают, что Месси — феномен, он уже доказал это», — приводит слова Пирло Marca. 0