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    Пирло: Думаю, у Месси есть психологические проблемы

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что лидер «Барселоны» Лионель Месси до сих пор не пришел в себя после летних событий.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Как известно, Месси перед началом сезона пытался покинуть «Барселону», но в итоге остался в команде.

    «Ювентус» сыграет с «Барселоной» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря на «Камп Ноу».

    «Месси переживает особый момент в своей жизни. Это связано не только с карьерой, летом у него были серьезные проблемы. Суть в решении, останется ли он в "Барселоне" или нет. Но во время матчей он всегда показывал свою ценность.

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    • Думаю, у него, прежде всего, психологические проблемы, а не футбольные, но я не хочу вдаваться в подробности от этой истории, к нам это не имеет никакого отношения.

    Все и так знают, что Месси — феномен, он уже доказал это», — приводит слова Пирло Marca. 0

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