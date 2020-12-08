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    Пирло: Матч с «Барселоной» очень важен для нашего роста и самооценки

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    В матче первого круга каталонцы победили в Турине со счетом со счетом 2:0.

    «Этот матч очень важен для нашего роста и самооценки. Первое место в группе важно для нас, но еще важнее то, как мы проявим себя наа поле.

    Надо верить, что нам по силам забить три мяча. Будет тяжело. Во время матча будут трудные отрезки, но мы знаем, что у нас будут шансы.

    Нам нечего терять. Мы подходим к игре в боевом настроении. Все может случиться.

    Джанлуиджи Буффон в порядке и может сыграть. Он заслуживает таких матчей. Я не верю в кризис "Барселоны". Это великолепная команда», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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