Николич: Нам не хватает игроков, это факт

Сербский наставник «Локомотива»поделился мыслями перед матчем с «Баварией». Специалист обсудил проблемы с составом и оценил соперника.

«Не знаю состава "Баварии", но в последнее время у них была ротация. Мы их уважаем. Если будет успех против лучшей команды, это мечта. Если не мечтаешь — никогда не достигнешь успеха. Нам не хватает игроков, это факт. Но для меня важна только моя команда.

Выбор игроков другой. Нам не хватает игроков. Мы должны адаптироваться к качествам тех, кто есть. Выбор состава? С нами немного игроков. Всегда есть выбор у тренера. Сейчас он небольшой», — приводит слова Николич СЭ. 0