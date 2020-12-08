ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовРоссия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
  • 19:58
    • Санчо остался в запасе «Боруссии» на матч с «Зенитом»
  • 20:14
    • «Лацио» и «Брюгге» огласили составы
  • 19:13
    • «Спартак» объявил об уходе Газизова
  • 17:18
    • Зидан прокомментировал возможное увольнение из «Реала»
  • 16:59
    • Флик: В матче с «Локомотивом» наша задача — закрывать зоны
    Все новости спорта

    Николич: Нам не хватает игроков, это факт

    Футбол Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол России Локомотив Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Сербский наставник «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями перед матчем с «Баварией». Специалист обсудил проблемы с составом и оценил соперника.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Не знаю состава "Баварии", но в последнее время у них была ротация. Мы их уважаем. Если будет успех против лучшей команды, это мечта. Если не мечтаешь — никогда не достигнешь успеха. Нам не хватает игроков, это факт. Но для меня важна только моя команда.

    Выбор игроков другой. Нам не хватает игроков. Мы должны адаптироваться к качествам тех, кто есть. Выбор состава? С нами немного игроков. Всегда есть выбор у тренера. Сейчас он небольшой», — приводит слова Николич СЭ. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лейпциг» вязть реванш у «МЮ»?
  • «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Обыграет ли Месси Роналду в новой дуэли?
  • «Барселона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли «Ференцварош» выиграть у «Динамо» в Киеве?
  • «Динамо» Киев — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.84
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лейпциг — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Зенит — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.65
  • Прогноз на матч Челси — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры