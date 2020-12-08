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    Мостовой: Сборной России повезло с жеребьевкой, но выйдем ли из группы — большой вопрос

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результатах жеребьевки отборочного турнира на ЧМ-2022.

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    Сборная России попала в одну группу с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

    «Нам повезло с жеребьевкой. Судите сами. России же не достались из первой корзины Испания, Португалия, Англия, Франция, Германия, Голландия. Хорватия, конечно, крепкая сборная, но тем не менее могло быть и хуже.

    Считаю, нам будет тяжело выйти из любой группы. Реально — из любой.

    Мы же все помним недавние матчи с Сербией, Турцией, Молдовой. Оптимизма они нам не добавили. Однако этот жребий нам в целом благоволит. Из второй корзины досталась Словакия. А ведь могли попасться поляки, шведы, турки, сербы, которые нам забили 5 штук...

    Из пятой корзины к нам попал Кипр, из шестой — Мальта. Но ведь там были и сборные из бывшего Советского Союза. Армения, Азербайджан, Эстония, Латвия, Казахстан. Вот они-то всегда на нас настраиваются по-особенному.

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    • Жребий вроде бы к нам благосклонен. А выйдем ли мы из такой группы — большой вопрос.

    Есть некоторые сомнения ввиду последнего выступления в той же Лиге наций.
    Мы сейчас от скромной Сербии получили пять штук...

    В принципе у нас есть Головин. Посмотрим, в какой он форме, когда поправится. Но сводить сборную Хорватии только к фигуре Влашича не нужно.

    Я сейчас даже о другом. Нам досталась Словакия с населением 5 миллионов, Хорватия — 4 миллиона, Словения — 2 миллиона. Я уж не беру в расчет Кипр. А по уровню игры сейчас ничего не понятно. Думаю, мы даже сами не можем осознать, на что способна сборная России», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс». 0

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