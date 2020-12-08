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    Малафеев рассказал, почему «Зениту» надо оставить Семака главным тренером

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    Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о возможном уходе Сергея Семака с поста главного тренера питерской команды.

    Вячеслав Малафеев
    Вячеслав Малафеев

    «Говоря о целесообразности смены тренера для успешного выступления в еврокубках, то не нужно забывать, что "Зенит" с Семаком дважды стал чемпионом России и сейчас борется за первое место. Стабильность попадания в Лигу чемпионов — тоже очень важный фактор.

    При смене тренера они могут более успешно играть в Лиге чемпионов, но потом проваливаться в Премьер-лиге. Так что не считаю увольнение Сергея Богдановича рациональным решением сейчас.

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    • Тут основной упор нужно делать на то, что "Зенит" должен каждый год попадать в еврокубки. Частая смена тренеров не всегда положительно влияет на команду. Если у руководства стоит задача обязательно добиться результата в Лиге чемпионов, то они будут принимать такое решение. Но если стабильное попадание туда важнее, чем одна успешная кампания, то оно не будет принято в ближайшее время», — приводит слова Малафеева Sport24. 0

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