ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовРоссия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
  • 19:58
    • Санчо остался в запасе «Боруссии» на матч с «Зенитом»
  • 20:14
    • «Лацио» и «Брюгге» огласили составы
  • 19:13
    • «Спартак» объявил об уходе Газизова
  • 17:18
    • Зидан прокомментировал возможное увольнение из «Реала»
  • 16:59
    • Флик: В матче с «Локомотивом» наша задача — закрывать зоны
    Все новости спорта

    Ковентри Сити — Лутон Таун: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Ковентри Сити — Лутон Таун прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии
    В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Ковентри Сити» — «Лутон Таун».

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    В турнирной таблице «Ковентри Сити» занимает 22 место с 9 очками, «Лутон Таун» — 8 место с 18 очками.

    Последний матч между собой: «Лутон Таун» — «Ковентри Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ковентри Сити» — «Лутон Таун».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лейпциг» вязть реванш у «МЮ»?
  • «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Обыграет ли Месси Роналду в новой дуэли?
  • «Барселона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли «Ференцварош» выиграть у «Динамо» в Киеве?
  • «Динамо» Киев — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть€100 для победителей ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.84
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лейпциг — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Зенит — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.65
  • Прогноз на матч Челси — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры