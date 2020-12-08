Ковентри Сити — Лутон Таун прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Ковентри Сити» занимает 22 место с 9 очками, «Лутон Таун» — 8 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Лутон Таун» — «Ковентри Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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