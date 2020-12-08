Яблонец — Богемианс 1905 (08.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 19:00 в Высшей лиге Чехии начнётся матч

Последний матч между собой: «Богемианс 1905» — «Яблонец» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Яблонец»).

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