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    Яблонец — Богемианс 1905: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Яблонец — Богемианс 1905 (08.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

    Футбол
    В 19:00 в Высшей лиге Чехии начнётся матч «Яблонец» — «Богемианс 1905».

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    Последний матч между собой: «Богемианс 1905» — «Яблонец» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Яблонец»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Яблонец» — «Богемианс 1905» онлайн.

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