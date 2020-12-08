Хаддерсфилд Таун — Шеффилд Уэнсдей (08.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Хаддерсфилд Таун» занимает 15 место с 14 очками, «Шеффилд Уэнсдей» — 21 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Хаддерсфилд Таун» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Хаддерсфилд Таун»).

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