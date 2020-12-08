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    Геркус: Три российские команды в ЛЧ мы увидим уже не скоро

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о выступлении российских команд в Лиге чемпионов, а в частности о провале «Зенита».

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    «Нас корректирует УЕФА. Они меняют наше место в рейтинге. И три команды в Лиге чемпионов мы увидим уже не скоро. Могу согласиться с теми, кто говорит, что причина в психологии. В прошлом году тоже вроде бы выступили неудачно.

    Но там было на тоненького. Все решалось в последних матчах. А сейчас все решилось с первой игры. Конечно, давила ставка на 100-процентный результат. Сказалось неумение варьировать состав. Можно было экспериментировать в тех же матчах с "Боруссией".

    Но играл один состав, а экспериментировать начали в игре с "Брюгге", в которой этого делать было нельзя.

    Безусловно, тактически наш чемпионат не изощрен. Чего тут скрывать? Мы играем позиционно. Многие вещи в принципе упрощаются. Если брать "Локомотив", они перешли на 4-4-2. Совсем классика, играем максимально просто. Так и в нашем чемпионате. При этом, когда нужно выставить автобус, то многим удается», — сказал Геркус в эфире программы «Тотальный футбол». 0

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