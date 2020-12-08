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    «Спартак» объявил об уходе Газизова

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов покидает свой пост, сообщает пресс-служба красно-белых.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Футбольный клуб "Спартак-Москва" принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах.

    Решением совета директоров руководство московским "Спартаком" возложено на управляющего директора Евгения Мележикова.

    Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

    Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд "Спартака" всех возрастов — от Академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов», — говорится в заявлении «Спартака».

    Газизов провел в «Спартаке» полгода. Он был назначен на этот пост 10 июля. 0

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