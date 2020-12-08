ФНЛ представила новый логотип

Футбольная национальная лига представила новый логотип турнира.

Теперь на эмблеме второго по уровню дивизиона российского футбола изображен силуэт футболиста, играющего головой.

«Друзья, сегодня мы представляем новый логотип и новый, более современный и отвечающий актуальным тенденциям и вкусам фирменный стиль Футбольной Национальной Лиги», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

Друзья,

Сегодня мы представляем новый логотип и новый, более современный и отвечающий актуальным тенденциям и вкусам фирменный стиль Футбольной Национальной Лиги. pic.twitter.com/pfQ7JDGc0R — ФНЛ (@FNLeague) December 8, 2020

Напомним, 7 декабря подал в отставку президент ФНЛ Игорь Ефремов, который руководил первенством 10 лет.

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