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    Марио Фернандес: Хочу завершить карьеру в ЦСКА

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    Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес заявил, что хотел бы завершить свою игровую карьеру в армейском клубе.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес

    «Парни, посмотрите в мой паспорт. Мне уже 30 лет, это значит, что уже слишком поздно уезжать в топ-клуб. Пару-тройку лет назад, возможно, стоило попробовать уехать в Испанию, но не сложилось. Но я ничуть не жалею — я счастлив в ЦСКА. Я благодарен моему клубу за все, что он сделал для меня. Я вам больше скажу — хочу, чтобы ЦСКА был моей последней командой, и не хочу играть больше ни в каком другом клубе.

    В России у меня точно не будет другого клуба. Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется, это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне ни заплатили. Так что я слышал об интересе "Зенита", но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода, и еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры», — цитирует Фернандеса «Комсомольская правда».

    Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой защитник стал трехкратным чемпионом России, трижды брал серебро, а также трижды поднимал над собой Суперкубок страны. 0

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