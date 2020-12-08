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    Фавр: В эпизоде со вторым голом «Боруссии» сопутствовала удача

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» (2:1).

    Люсьен Фавр
    Люсьен Фавр

    «Почему матч должен был быть простым? У "Зенита" укомплектованная команда, они изменили систему, играть в Петербурге всем было тяжело.

    Мы не должны мечтать о том, чтобы было просто. Смогли добиться счета 1:1, в эпизоде со вторым голом нам сопутствовала удача.

    Перед игрой "Боруссия" уже вышла в плей-офф, сейчас мы на первом месте, довольны, это все стоило нам больших энергозатрат, тем более что старт в Риме не был удачным. Поздравляют своих игроков, мы вместе смогли этого добиться.

    Заменили Азара и Хуммельса, они у врача. Надеюсь, что это были просто судороги. Много игроков уставших — это логично, когда играешь через два дня на третий. Стараемся оставаться с позитивным настроем, несмотря ни на что.

    Конечно, не хватает глубины, но мы неплохо справлялись. Уступали 0:1, но уже перед перерывом могли забить.

    Во втором тайме шли вперед, играли энергично, сравняли счет и победили. В раздевалке видно, как игроки чувствуют себя после этого матча.

    Это было очень трудно. Мы в первом тайме заметили, что они играли на контратаках, хорошо этому противодействовали, но Азмун и Дриусси были опасны в любом случае.

    Я смотрел первый матч "Зенита" против "Брюгге", они должны были выиграть 5:1, а в итоге проиграли 1:2, тоже плохо стартовали в группе, а это трудно исправить, но нам удалось», — сказал Фавр «Матч ТВ». 0

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