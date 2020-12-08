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    Семак рассказал, почему не включил Дзюбу в стартовый состав

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил свое решение не включать Артема Дзюбу в стартовый состав на матч 6 тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Что касается состава, то многие игроки, которые только восстановились после травм, остались в запасе. На всю игру они не готовы. Альтернативы Прохину у нас нет в обороне. Сутормин неплохо выглядел на позиции Караваева и продолжает там играть.

    Дзюба много играл. Он устал. Мы его бережем. Так же как и Юру Жиркову. Ему и так досталось много за последнее время.

    Я очень редко ориентируюсь на слова футболистов. За исключением тех моментов, когда они совпадают с моим мнением. Что касается высказываний Дриусси в прессе... Конечно, это удар по имиджу. Но самое главное, что он делает на поле. Возможно, ему не очень подходит та позиция, где он чаще появляется. Но он выходит и приносит пользу.

    Самая главная мотивация — спортивная. Каждый футболист хочет побеждать», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ». 0

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