Семак рассказал, почему не включил Дзюбу в стартовый состав

Главный тренер «Зенита»объяснил свое решение не включатьв стартовый состав на матч 6 тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.

«Что касается состава, то многие игроки, которые только восстановились после травм, остались в запасе. На всю игру они не готовы. Альтернативы Прохину у нас нет в обороне. Сутормин неплохо выглядел на позиции Караваева и продолжает там играть.

Дзюба много играл. Он устал. Мы его бережем. Так же как и Юру Жиркову. Ему и так досталось много за последнее время.

Я очень редко ориентируюсь на слова футболистов. За исключением тех моментов, когда они совпадают с моим мнением. Что касается высказываний Дриусси в прессе... Конечно, это удар по имиджу. Но самое главное, что он делает на поле. Возможно, ему не очень подходит та позиция, где он чаще появляется. Но он выходит и приносит пользу.

Самая главная мотивация — спортивная. Каждый футболист хочет побеждать», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ». 0