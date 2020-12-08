Динамо К — Ференцварош (08.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 23:00 в группе G Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Ференцварош» — «Динамо К» 2:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо К» — «Ференцварош». Коэффициент ставки — 2.22.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ференцварош»).

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