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    Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2022

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о результатах жеребьевки отборочного турнира на ЧМ-2022.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Сборная России в отборе на ЧМ-2022 попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

    «Понятно, какая у нас группа. Понятно, что она ровная. Будем собирать информацию о соперниках и тогда будем выстраивать подготовку.

    Понятно, что путь долгий, потому что из-за пандемии перенесли чемпионат Европы, поэтому, не закончив один большой турнир, уже начинаем бороться за другой. Ситуация нестандартная, и к этому надо подойти грамотно.

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    • Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта — это не худший вариант. С этим я согласен. Опять мы возвращаемся к тому, где было бы лучше быть — во второй корзине или в третьей. Как видите, оказалось — в третьей, потому что из первой корзины нам досталась Хорватия.

    Но это еще ни о чем не говорит. Есть соперник. Какой бы он ни был, все зависит от того, насколько грамотно, четко мы сами подготовимся, будут ли у нас все основные игроки и в какой форме, чтобы игроков не отлучали от игр из-за пандемии. Много нюансов, но все зависит от нас самих», — сказал Черчесов в эфире радио «Вести FM». 0

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