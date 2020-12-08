Челси — Краснодар (08.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 23:00 в группе E Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Челси» 0:4 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Краснодар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Челси»).

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