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    У сборной России не будет проблем в отборе на ЧМ-2022, уверен Юран

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022
    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран считает, что сборная России сможет выйти в финальную часть ЧМ-2022.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    В понедельник состоится жеребьевка отбора на ЧМ-2022. Как известно, сборная России ухудшила свой рейтинг и опустилась в третью корзину.

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    • «Из первой корзины нам бы никого не надо получать, конечно, учитывая последние игры.

    Если брать вторую корзину, то со всеми командами мы можем конкурировать. Вторая и третья корзины между собой не имеют большой разницы. Нам не стоит выбирать соперников тут, потому что это несерьезно. Всё зависит от нас.

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    • У сборной России не должно быть проблем, нужно решать свои задачи и выходить из группы. Если все будут здоровы, то всё будет хорошо.

    У Черчесова была возможность посмотреть на ближайший резерв. Посмотрели», — приводит слова Юрана «Матч ТВ». 0

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