У сборной России не будет проблем в отборе на ЧМ-2022, уверен Юран

Главный тренер «СКА-Хабаровск»считает, что сборная России сможет выйти в финальную часть ЧМ-2022.

В понедельник состоится жеребьевка отбора на ЧМ-2022. Как известно, сборная России ухудшила свой рейтинг и опустилась в третью корзину.

«Из первой корзины нам бы никого не надо получать, конечно, учитывая последние игры.

Если брать вторую корзину, то со всеми командами мы можем конкурировать. Вторая и третья корзины между собой не имеют большой разницы. Нам не стоит выбирать соперников тут, потому что это несерьезно. Всё зависит от нас.

У сборной России не должно быть проблем, нужно решать свои задачи и выходить из группы. Если все будут здоровы, то всё будет хорошо.

У Черчесова была возможность посмотреть на ближайший резерв. Посмотрели», — приводит слова Юрана «Матч ТВ». 0