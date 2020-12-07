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    Влашич: Уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением

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    Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич разочарован последними результатами «армейцев».

    Никола Влашич
    Никола Влашич

    Напомним, что столичная команда не может победить в пяти матчах подряд (3 ничьи + 2 поражения), вследствие чего потеряла лидерство в РПЛ и вылетела из Лиги Европы.

    «Уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением. Да, мы не можем выиграть пять матчей подряд, это тяжело. Мы должны отдать все силы в последних двух матчах чемпионата», — сказал Влашич клубной пресс-службе.

    Напомним, что столичная команда не может победить в пяти матчах подряд (три ничьи и два поражения), вследствие чего потеряла лидерство в РПЛ и вылетела из Лиги Европы.

    В текущем сезоне Влашич забил семь голов и сделал пять ассистов в 20 матчах. 0

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