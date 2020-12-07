Руденко и Дуганджич сыграют в атаке «Сочи» в матче с «Ахматом»

Стали известны составы «Сочи» и «Ахмата» на матч 17-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет на арене «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Руденко, Дуганджич.

Запасные: Н. Заболотный, Заика, Калугин, Бурмистров, Набиуллин, Д. Пруцев, Е. Пруцев, Боковой, Немченко, А. Заболотный, Варданян.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша, Исмаэл, Харин, Полярус, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Быстров, Иванов, Х. Кадыров, Ильин, Швец, Садулаев, Адуев, А. Кадыров, Альсултанов.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0