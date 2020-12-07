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    Руденко и Дуганджич сыграют в атаке «Сочи» в матче с «Ахматом»

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    Стали известны составы «Сочи» и «Ахмата» на матч 17-го тура российской Премьер-лиги.

    Марко Дуганджич
    Марко Дуганджич

    Встреча пройдет на арене «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Сочи»: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Руденко, Дуганджич.

    Запасные: Н. Заболотный, Заика, Калугин, Бурмистров, Набиуллин, Д. Пруцев, Е. Пруцев, Боковой, Немченко, А. Заболотный, Варданян.

    «Ахмат»: Гудиев, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша, Исмаэл, Харин, Полярус, Мелкадзе.

    Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Быстров, Иванов, Х. Кадыров, Ильин, Швец, Садулаев, Адуев, А. Кадыров, Альсултанов.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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