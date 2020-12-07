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    Семак: Витсель во всем является примером

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от встречи с дортмундской «Боруссией» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «У "Боруссии" есть 20 игроков, многие из которых ротируются и принимают участие во многих матчах. Ключевых игроков несколько — в обороне это Хуммельс, в атаке — Холанд, который забивает очень и очень много. Конечно, это отражается на игре, но набор футболистов у "Боруссии" достаточный, чтобы без потери качества ротировать состав.

    Что касается Акселя, я был рад и играть с ним, и тренировать его. Для меня это настоящий профессионал, во всем является примером — как в отношении к работе, так и в быту, в отношении к партнерам. Это игрок, которого был бы рад видеть в составе любой тренер.

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    • Что касается следующих матчей, конечно, мы их держим в уме. Тем не менее, вне зависимости от турнирной мотивации, и такое у нас не раз было — когда мы не сбавляли обороты и играли на победу. Что касается матчей в Премьер-лиге, нужно подводить игроков через матч, но без ущерба командным действиям, чтобы все были в строю и хорошей форме. Мы так всегда делаем и вне зависимости от всего продолжим этим заниматься», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита». 0

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