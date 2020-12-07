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    Семак рассказал, сыграет ли Ловрен против «Боруссии»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о выборе состава на предстоящий матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен

    «Критерии одни — не только по молодым, а по всем. Это — состояние, дальше будем анализировать, кому лучше дать отдохнуть. Выберем состав по совокупности причин.

    Ловрен будет работать вместе с командой, его участие под вопросом.

    Когда определюсь со стартовым составом, тогда и выберу капитана. Есть игроки, которые уже выходили с повязкой. В зависимости от состава будем выбирать капитана», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

    Матч «Зенит» — «Боруссия» пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:55 мск. 0

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