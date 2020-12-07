Семак рассказал, сыграет ли Ловрен против «Боруссии»

Главный тренер «Зенита»рассказал о выборе состава на предстоящий матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Критерии одни — не только по молодым, а по всем. Это — состояние, дальше будем анализировать, кому лучше дать отдохнуть. Выберем состав по совокупности причин.

Ловрен будет работать вместе с командой, его участие под вопросом.

Когда определюсь со стартовым составом, тогда и выберу капитана. Есть игроки, которые уже выходили с повязкой. В зависимости от состава будем выбирать капитана», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Боруссия» пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:55 мск. 0