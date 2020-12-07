Орлов: Дзюба не выдерживает темп, а с ним подписали трехлетний контракт

Известный комментаторсчитает, что «Зениту» нужно существенно обновлять состав для успешного выступления в еврокубках.

«Если клуб намерен достойно выступать в Лиге чемпионов, значит, пора собирать новую команду. Для РПЛ и нынешнего уровня хватит. Наш футбол сейчас настолько провалился…

Вот ответьте мне на вопрос. Кто из легионеров может уехать в серьезный европейский клуб?

Влашич? Да. Но это исключение из правил. Один Влашич. Кто еще?

У Азмуна другой менталитет. Он иранец. И вот Азмун, соглашусь, все равно уедет. Сердар продемонстрировал, что даже после такой паузы, после болезни способен показывать свой реальный уровень.

А вот с Дзюбой подписали контракт на три года. Сейчас ему 32. И Артем уже не выдерживает темп все 90 минут. Что дальше-то будет?! Какое-то странное решение…

Многие ходы мне непонятны. Надеюсь, что в матче с "Боруссией" игроки наконец докажут, что они готовы биться за свой имидж и за репутацию!», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс». 0